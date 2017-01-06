8 Января 2017 21:37

Эти рождественские дни по-настоящему окутаны доброй атмосферой, когда сердца каждого из нас наполняются благодатью и верой в лучшее. И вот этот пример как раз показывает нам, как сила веры может подарить надежду миллионам. Остаться без ноги и не оставить духовное служение. Его вера ни на минуту не заставила усомниться в возможности вернуться к алтарю.

В эти дни как раз исполняется десятилетие служения отца Николая в церкви деревни Горка Дятловского района Гродненской области. Наш репортаж о том, что невозможное возможно.

Репортаж Елены Бормотовой.

Николай Уляхин - самый старший сын священника. Хотел выбрать гражданскую службу - семь раз поступал в вузы во многих городах. Студентом института так и не стал. Работал на стройке, укладывал асфальт, возводил химический завод в Воронеже. А в 35 лет уже отец двоих детей, решил продолжить духовную династию - поступил в Московскую семинарию, которую когда-то заканчивал его отец. Одним из педагогов отца был сегодняшний почетный митрополит Беларуси Филарет. А значит, был предначертан единственный путь - служение.

Дом, где рядом с иконами - лица родных. Дорогие сердцу портреты и фотографии. Отец, который 67 лет отдал служению церкви. Долгое время был настоятелем в Псковской области, а затем вернулся на родину - в Полоцк, где восстановил храм, в которой когда-то был крещен. Крёстный отца Николая также имел духовный сан.

Сам отец Николай служить начинал ребенком - помогал отцу в церкви. Но первая практика тогда семинариста Уляхина проходила в Псково-Печерском монастыре. После получения образования священником отправился в Печоры и город Остров. Сменил несколько приходов, прежде чем духовная служба привела в Беларусь.

Вот уже 17 лет отец Николай - настоятель церкви Георгия Победоносца в деревне Горка Дятловского района Гродненщины. Несколько лет назад из-за болезни священник потерял ногу. Казалось бы - инвалидность и пенсия. Но сила воли, желание и необходимость служения людям и Богу вернула его в храм. Ведь не только прихожане нуждались в нем, священнику самому была необходима духовная и моральная поддержка паствы.

Сейчас службы в храме не ежедневные. Служат по праздникам и еженедельно по воскресеньям. Но каждодневные молитвы о здравии своих прихожан отец Николай читает дома. Одно время священник жил с семьей в Барановичах, но оттуда сложнее добраться в Горки. Да и люди всегда знают, что священника можно найти на приходе. Помощь предлагали и социальные службы, но разве нужна она ему? Перед нами яркий пример подвижника. Недавно батюшка освоил компьютер. Общение в сети, рассказы об истории деревни, церкви помогли привлечь паломников и простых туристов.

Древний источник. За деревней еще одно место, которое притягивает людей из разных стран. Веками отсюда пили целебную воду наши предки. А несколько лет назад источник решили благоустроить и… вода ушла. Только совсем недавно источник забил вновь. Кстати, чтобы правильно набрать воду, здесь есть свои секреты - ведро непременно нужно перевернуть вверх дном и бросать его прямо в источник.

Вода помогает от разных болезней. Вылечивает артриты, радикулит, язву. За ней едут со всех областей Беларуси. Много жителей Латвии. Источник освящен в честь Георгия Победоносца - так же, как и церковь, в которой служит отец Николай.

Встать на ноги помог протез. Но долго священник не выдерживает. Боль превозмочь невозможно. Сейчас надеется на операцию по спасению второй ноги. А пока в храме, как и дома, батюшка передвигается на коляске. Прихожане уже привыкли. Да и приход ведь небольшой - меньше 400 человек. Но на службы приходит всего человек 30. Это по праздникам. Раньше священник ездил еще в одну церковь - за 25 километров, но сейчас литургии и молебны проводит только в Горках. Ведь даже сюда батюшка добирается с трудом. Зимой на коляске по деревенской дороге не проедешь.