29 Декабря 2016 21:15

Особую теплоту и внимание в эти дни чувствуют тысячи маленьких белорусов из разных регионов страны. Их заветные желания помогает исполнять акция "Наши дети" при поддержке всех неравнодушных. Республиканский марафон добрых дел объединил руководителей ведомств, представителей бизнеса и обычных людей с добрым сердцем. Марина Романовская о том, что творить добро - легко.

Ученица третьей брестской гимназии Елизавета Колбас с шести лет занимается танцами. В составе творческого коллектива гастролировала не только по Беларуси - не раз выступала и за рубежом. Отличница, активистка - сегодня она участница яркого новогоднего праздника в областном центре. Всего же главный утренник Брестского региона собрал более 400 детей.

Елизавета Колбас, ученица гимназии № 3 г. Бреста: "Я жду от нового года новых премьер в плане кинематографии, мультипликации. Жду новых книг от моего любимого автора Дж. Роуллинг, которая написала "Гарри Поттера". И, наверное, жду, что мечты всех сбудутся, каждый будет здоров и счастлив"

Увлекательный квест, выставки и флешмоб главных зимних волшебников. В новогодней сказке сегодня очутились и юные жители Минской области. Центральный праздник благотворительной акции "Наши дети" - областная новогодняя елка прошла в Солигорске. Там же наградили и 20 лучших учеников региона.

Яна Гамза, ученица СШ № 2 г. Столбцы: "Мне очень приятно здесь находиться, и, конечно, я чувствую большую ответственность перед собой, перед родителями и учителями, которые верили в меня и помогали на протяжении этого года".

Поздравить с наступающими праздниками воспитанников и педагогов в Улуковскую вспомогательную школу-интернат приехал и Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Руководитель главного медиахолдинга страны передал школе подарки – новые компьютеры и другую оргтехнику. Свой сюрприз подготовили и учащиеся - вместе с воспитателями и педагогами они организовали для гостей новогоднее представление.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Эти ребятишки истинно счастливы простому вниманию, они уверены в том, что их не бросят, что они нужны, что их любят. И это самое главное. Это большое счастье. И, конечно, тот педколлектив, который здесь работает, – это люди, которым нужно низко поклониться. А в канун праздника очень хочется, чтобы все мечты этих детишек сбывались. И педагогов тоже, потому что эти люди служат великому делу".

Не остались без подарков и воспитанники дома семейного типа в агрогородке Городец Шкловского района. В семье Александра и Светланы Коноваленко воспитываются трое своих, пятеро приемных детей, еще двое приезжают в гости на выходные из Шкловского дома-интерната для детей с нарушениями зрения. Поздравить воспитанников с наступающим Новым годом приехал всей семьей помощник Президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Гости вручили детям сладкие подарки, развивающие игры, конструкторы, бытовую технику. Не обошлось и без совместного дружеского чаепития.

Виктор Лукашенко, помощник Президента Беларуси по национальной безопасности: "Мы всегда с удовольствием приезжаем в такие семьи. Для нашей семьи это уже стало хорошей такой, доброй традицией. Все наши детки это мероприятие любят. Все с удовольствием всегда приезжают. Самый маленький еще немножко стесняется, но, тем не менее, для нашей семьи это большое событие. Очень важно, что эти мероприятия проходят, очень важно нам взрослым заботиться о детях. Это же наше все-таки будущее".

Подарки к Новому году - теннисные столы и наборы конфет - получили и воспитанники Могилевской специализированной школы закрытого типа. Поздравил детей и педагогов с наступающим праздником министр образования Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: "Акция "Наши дети" - это прекрасная идея, мероприятие, которое проходит по всей стране. И я как министр признателен всем тем взрослым, которые откликаются на призыв создать праздничное настроение для детишек в канун Нового года, рождественских праздников. И я убежден, что совместными усилиями всех взрослых, не только педагогов, я имею в виду и общественные объединения, и трудовые коллективы, предприятия, представителей бизнеса, мы сможем подарить частичку вот этой любви взрослых".

Внимание, подарки, заботу и радость в эти дни дарят нашим детям все неравнодушные люди, тем самым наполняя теплом маленькие сердца.

Марафону добрых дел под названием "Наши дети" более двадцати лет. Акция проходит во всех регионах страны и дарит праздник маленьким белорусам, которые особенно в нем нуждаются. Это дети из опекунских семей, воспитанники приютов и детских домов. В Витебской области подарки под елку уже получили сотни малышей.

Телевизор, спортивные тренажеры, сладкие подарки и фото- и видеокамера, чтобы запечатлеть самые яркие моменты праздника. Поздравить воспитанников Бегомльской вспомогательной школы-интерната приехал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Для гостей дети подготовили красочное представление по мотивам сказки "Морозко".

Сегодня тысячи маленьких белорусов поверили в новогоднее чудо. Их многие заветные желания исполнились, но не по велению волшебной палочки, а по зову добрых сердец.