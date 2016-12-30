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Особое внимание в новогодние праздники уделят безопасности
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31 Декабря 2016 09:12

Особое внимание в новогодние праздники уделят безопасности

Все концертные площадки и места гуляний будут под присмотром милиции, медиков и сотрудников МЧС. Личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. И чтобы вовремя успеть на мероприятия, следует приехать заранее, ведь каждому придется пройти личный досмотр.

На мероприятие нельзя будет пройти с алкоголем и петардами. В усиленном режиме в ближайшие дни также будут работать и инспекторы ГАИ. Основной акцент - на поиске нетрезвых водителей.

 

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