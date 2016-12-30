Особое внимание в новогодние праздники уделят безопасности

31 Декабря 2016 15:06

Все концертные площадки и места гуляний будут под присмотром милиции, медиков и сотрудников МЧС. Личный состав органов внутренних дел переведен на усиленный вариант несения службы. И чтобы вовремя успеть на мероприятия, следует приехать заранее, ведь каждому придется пройти личный досмотр. Нельзя проносить алкоголь и петарды. В усиленном режиме в ближайшие дни также будут работать и инспекторы ГАИ.