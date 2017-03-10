Ориентиры белорусского государства - человек и социальная справедливость

10 Марта 2017 21:10

На особом счету – дети, их образование и медицинская помощь, а также материальное поддержка семей, особенно многодетных. Почти каждый третий ребенок в Беларуси получает тот или иной вид пособия. Расходы на них – это 2 % ВВП. Сегодня в стране планируется усилить социальную помощь наиболее уязвимых семей с детьми-инвалидами, а также тех, где сами родители - люди с ограниченными возможностями. Как раз на это направлен и законопроект "О госпособиях семьям, воспитывающим детей". Уже весной его планируют принять в парламенте во втором чтении. О новом документе и тех, кто его ждет, – наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

В семье Лисицких из Минска трое детей. Самому старшему 15 лет, он активно занимается спортивными танцами. Братьям-близнецам по шесть. Ярослав – лучший пловец. Не сидит дома и Артем. Для ребенка с ограниченными возможностями – программы по образованию и реабилитации бесплатны.

Инна Лисицких еще и председатель ассоциации многодетных родителей Партизанского района Минска. Муж верный помощник. Вместе организовывают и праздники для детворы. Вместе помогают и другим семьям. Говорят, что всегда чувствуют плечо государства.

Уже с июля семьи, где родители инвалиды, смогут получать пособие на детей, пока им не исполнится 18 лет, даже если подросток поступил в колледж. А со следующего 2018-го родителям детей-инвалидов, работающих на пол- или четверть ставки, сохранят и 100 % пособия.

Эти нормы закрепят законодательно поправками в закон. Уже в апреле после открытия весенней сессии парламента его рассмотрят во втором чтении. Действующий ныне документ принимали четыре года назад. Главной новацией тогда было – чем больше детей, тем выше сумма пособия. И это принесло свои плоды.

Беларусь вышла на естественный прирост населения. Только одна цифра. В прошлом году на свет появилось 119 тысяч детей - такой рождаемости в Беларуси не было 12 лет.

Это в том числе благодаря современному медицинскому оборудованию, которое сегодня не только в столице, но и в областях. Из госказны за прошлый год на новые больницы и центры пошло почти 240 миллионов рублей. И около 400 на медтехнику. Только в столичной Каменной Горке открыты две новые поликлиники.

А здесь, на Гомельщине, работают сегодня в три смены плюс отряды из студентов-добровольцев. Гомельская областная детская больница – всенародная стройка. В прошлом году зарабатывала на нее на республиканском субботнике. Каждый год в стационаре лечатся более 20 тысяч детей. А вот условия, мягко говоря, не современные. Но скоро появится семиэтажный хирургический комплекс.

Дмитрий Попков, замначальника управления здравоохранения Гомельского облисполкома:

"На сегодняшний день вся помощь разрознена, оказывается в различных учреждениях областного уровня. К 2018 году к июлю планируем сдать 2 новых корпуса, которые соберут в себя все виды оказания медпомощи. Это, как я уже сказал, неонатальный центр, это хирургический блок. Здесь будет и урология детская, и травматология с ортопедией, здесь будет и консультативная детская поликлиника, мощнейшая диагностическая база".

На Гомельщине сегодня 280 тысяч детей. Понятно, такой многопрофильный центр ждут. Понимают и это местные власти, но большие стройки парой тормозит, к сожалению, недостаточность денег местных бюджетов. Пополнение их – обязанность каждого из нас, работающих. Ведь социальные выплаты и стройки как раз и финансируются из налоговой копилки, которую пополняем мы с вами.

Об этом говорили накануне и на совещании Президента об актуальных вопросах развития страны. Принципиальное решение – деньги от сбора по третьему декрету обрели адресность. Теперь ими будут распоряжаться местные власти и при этом тратить только на детей.

Беларусь ежегодно направляет около 2 % ВВП на выплату детских пособий. Их в стране 11 видов. Кроме того, из госказны финансируются дома ребенка, интернаты и социальные приюты.

Наталья Кочанова, Глава Администрации Президента Беларуси:

"Те учреждения, которые сегодня занимаются воспитанием детей с особенностями в развитии. К сожалению, такие дети у нас в стране есть, и сказать, что их становится меньше из года в год, мы не можем. Но вместе с тем господдержка и семей, и тех учреждений, которые занимаются воспитанием и лечением этих детей, она должна быть. Она нисколько не уменьшается, а из года в год эти средства предусмотренные выделяются и направляются строго по целевому направлению".

Так, дети-сироты на особом счету у государства. Одеть и накормить их, а многим и оказывать ежедневную медицинскую помощь и особый уход - забота наша общая. Поддержка на уровне республики, а также из местной казны.

В стенах Палаты представителей горячие споры не единожды разгорались по расходной части проекта бюджета. Это и понятно. Общий кошелек всегда сложно поделить, чтобы все остались довольны. Пожалуй, только стабильно высокие отчисления на социальную сферу ни у кого не вызывали вопросов, а тем более предложений урезать финансирование.

Ведь каждый вложенный рубль, как говорится, виден. Минимальные социальные стандарты, которые мы воспринимаем порой как должное, все же дорого обходятся бюджету.

Депутаты заверяют, в последние годы доля этих расходов даже возрастает. При том что общий объем экономики чуть сжимается, но государство не отказывается от социальных обязательств.

Так, за 9 месяцев прошлого года расходы на социальную сферу - это более 8 миллионов рублей, из них на образование - выше 17 %, здравоохранение - более 14. Остальные деньги - на социальную помощь, пенсии, пособия. Эта сумма превысила 9 % от бюджетных средств.

Провозгласив десятилетия тому социальную ориентированность белорусского государства, страна ни на йоту не отходит от этого, какими бы сложными экономически не были некоторые годы. Ведь инвестиции в медицину и образование, безусловно, вернутся хорошими дивидендами в лице наших детей, а значит нашего общего будущего.

Об этом говорила сегодня и Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, вручая паспорта сегодняшним школьникам. Это молодые люди, которые имеют успехи в науке, победы в спорте, участвуют в общественной жизни своего города.

Наталья Кочанова, Глава Администрации Президента Беларуси:

"Какой будет страна в последующем, зависит от тех ребят, которые сегодня получили этот паспорт. И, конечно, наша задача сделать так, чтобы ребята по достоинству оценивали все то, что делается в нашей стране по поддержке молодежи".

За эту неделю свои первые паспорта получат сотни юношей и девушек по всей стране. Это уже стало доброй традицией нашей Беларуси накануне Дня Конституции.