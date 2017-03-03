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Органы внутренних дел Беларуси заслужили высокую оценку всего народа
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4 Марта 2017 12:01

Органы внутренних дел Беларуси заслужили высокую оценку всего народа

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко во время выступления на торжественном марше на Октябрьской площади. Праздничное мероприятие в центре Минска посвящено 100-летию образования белорусской милиции. Сегодня чествуют тех, кто выбрал для себя одну из самых героических профессий - защищать общество от преступности. Именно белорусская милиция обеспечивает стабильность и порядок в государстве.

Сегодня в торжественном марше участвовали более 1200 человек и почти полсотни единиц техники. Парадным строем перед многочисленными зрителями прошли 17 пеших расчетов. Каждый из них - отдельное подразделение МВД. За последние годы стражи порядка получили десятки новых образцов вооружения. На торжественном марше присутствовали и около 20-ти иностранных делегаций.

 

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