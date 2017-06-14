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Организации территориального общественного самоуправления столицы получат финансовую поддержку
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14 Июня 2017 18:40

Организации территориального общественного самоуправления столицы получат финансовую поддержку

Организации территориального общественного самоуправления столицы получат финансовую поддержку от городских властей. Благоустройству дворов и территорий, которым занимаются эти общественные объединения, сегодня дали высокую оценку парламентарии и представители мэрии во время выездного осмотра. Участники совещания познакомились с наведением порядка во дворах Советского района столицы.

Сейчас в столице 128 организаций территориального общественного самоуправления. Они работают во всех микрорайонах города.

  

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