Организаторы самого яркого книжного события Беларуси обещают насыщенную программу

2 Февраля 2017 21:27

500-летие белорусского книгопечатания и еще один юбилей - 135 лет со дня рождения Янки Купалы станут основными темами международной книжной ярмарки, которая, начиная с 8 февраля, соберет в Минске авторов и издателей со всего мира. Более трех сотен семинаров, больших форумов и неформальных встреч - организаторы самого яркого книжного события страны обещают насыщенную программу на протяжении четырех дней (именно столько продлится ярмарка). Кроме того, в это время в Минске наградят лучших авторов по итогам литературных конкурсов 2016 года. Как планируется, обсудят на выставке и распространение белорусских книг за рубежом.

Игорь Луцкий, первый замминистра информации Беларуси:

"Сейчас будет возможность поговорить с нашими коллегами, издателями из Великобритании в том числе, чтобы продвинуть этот вопрос. Показать возможности белорусского книгоиздания, рассказать о произведениях белорусских писателей для того, чтобы эту тему развивать и продвигать белорусскую книгу не только у нас, в русскоязычном сегменте, но и с использованием других языков мира".

В 2016 году в нашей стране выпущено девять с половиной тысяч наименований книг, более тысячи - на белорусском языке. Многие из них будут представлены на международной выставке, вход на которую будет свободный.