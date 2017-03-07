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Орденом Франциска Скорины награждены апостольский нунций в Украине Клаудио Гуджеротти и директор учреждения "Музеи Ватикана" Антонио Паолуччи
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7 Марта 2017 21:10

Орденом Франциска Скорины награждены апостольский нунций в Украине Клаудио Гуджеротти и директор учреждения "Музеи Ватикана" Антонио Паолуччи

И сегодня орденом Франциска Скорины награждены апостольский нунций в Украине Клаудио Гуджеротти и директор учреждения "Музеи Ватикана" Антонио Паолуччи за значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом. Указ подписал сегодня Глава государства. Отмечу, Клаудио Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси с 2011-го года по 2015-й.

  

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