7 Марта 2017 21:10

И сегодня орденом Франциска Скорины награждены апостольский нунций в Украине Клаудио Гуджеротти и директор учреждения "Музеи Ватикана" Антонио Паолуччи за значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом. Указ подписал сегодня Глава государства. Отмечу, Клаудио Гуджеротти занимал пост апостольского нунция в Беларуси с 2011-го года по 2015-й.