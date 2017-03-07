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Орден Матери сегодня получили и семь жительниц Могилевской области
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7 Марта 2017 15:02

Орден Матери сегодня получили и семь жительниц Могилевской области

В преддверии женского праздника руководство региона также поздравило лучших представительниц прекрасного пола. Теплые слова и, конечно, цветы вручили педагогам, работникам культуры, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства и многодетным мамам.

Лучших по профессии женщин поздравили в канун праздника и от имени Могилевского горисполкома. Почетные грамоты и цветы вручены членам женсоветов, предприятий и организаций города.

  

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