Орден Матери сегодня получили и семь жительниц Могилевской области

7 Марта 2017 15:02

В преддверии женского праздника руководство региона также поздравило лучших представительниц прекрасного пола. Теплые слова и, конечно, цветы вручили педагогам, работникам культуры, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства и многодетным мамам.

Лучших по профессии женщин поздравили в канун праздника и от имени Могилевского горисполкома. Почетные грамоты и цветы вручены членам женсоветов, предприятий и организаций города.