Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за циклона "Аксель"

4 Января 2017 15:03

Погода сегодня обещает быть сложной: сильный снег и метель на большей части территории страны.

При этом возможны туман и гололедица. Дорожная милиция предупреждает водителей о слабой видимости и просит проявить предельное внимание. Несмотря на обильные осадки утром всплеска аварий не было. Но возникли проблемы в работе общественного транспорта. Задержка в движении автобусов доходила до 16 минут. В Белэнерго сообщили, что снегопад не принес значительных отключений в электросетях. Если такое и появляется, то работники компании это оперативно устраняют. Улицы столицы очищают от снега более 4 сотен единиц техники. Около 300 машин было выведено на уборку только ночью. Несмотря на это убрать снег с проезжей части полностью у коммунальщиков не выходит. Трафик в Минске по-прежнему сложный.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "В таких погодных условиях водители должны понимать, что мгновенно сделать проезжую часть идеальной для езды не представляется возможным и для этого есть свои нормативы. Поэтому необходимо выбирать именно безопасную скорость, а не максимально допустимую на каком-либо участке дороги, и об этом говорят правила дорожного движения".

В Витебске со стихией справляются 300 дворников, задействовано 3 десятка единиц снегоуборочной техники. Чрезвычайных ситуаций, спровоцированных непогодой, не зафиксировано. Помощь в расчистке придомовых территорий предлагают волонтеры БРСМ. Работает горячая телефонная линия, куда могут обратиться ветераны, престарелые граждане, инвалиды.

Воздушная гавань страны работает в штатном режиме. Национальный аэропорт принимает все рейсы. На территорию выведена снегоуборочная техника. Единственное, что сказали в пресс-службе: сегодня был отменен задержанный рейс в Калининград. Пассажирам, которые не смогли улететь утром, предлагается отправиться вечерним рейсом.