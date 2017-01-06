Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за циклона "Аксель"
Общество
RSS
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за циклона "Аксель"
Скачать Поделиться

4 Января 2017 15:03

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за циклона "Аксель"

Погода сегодня обещает быть сложной: сильный снег и метель на большей части территории страны.

При этом возможны туман и гололедица. Дорожная милиция предупреждает водителей о слабой видимости и просит проявить предельное внимание. Несмотря на обильные осадки утром всплеска аварий не было. Но возникли проблемы в работе общественного транспорта. Задержка в движении автобусов доходила до 16 минут. В Белэнерго сообщили, что снегопад не принес значительных отключений в электросетях. Если такое и появляется, то работники компании это оперативно устраняют.  Улицы столицы   очищают от снега более 4 сотен единиц техники.  Около 300 машин было выведено  на уборку только ночью. Несмотря на это убрать снег с проезжей части полностью  у коммунальщиков не выходит. Трафик в Минске  по-прежнему сложный.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "В таких погодных условиях водители должны понимать, что мгновенно сделать проезжую часть идеальной для езды не представляется возможным и для этого есть свои нормативы. Поэтому необходимо выбирать именно безопасную скорость, а не максимально допустимую на каком-либо участке дороги, и об этом говорят правила дорожного движения".

В Витебске  со стихией справляются 300 дворников, задействовано 3 десятка единиц снегоуборочной техники. Чрезвычайных ситуаций, спровоцированных непогодой, не зафиксировано. Помощь в расчистке придомовых территорий  предлагают волонтеры БРСМ. Работает горячая телефонная линия, куда могут обратиться ветераны, престарелые граждане, инвалиды. 

Воздушная гавань страны работает в штатном режиме.  Национальный аэропорт принимает все рейсы. На территорию выведена снегоуборочная техника. Единственное, что сказали в пресс-службе: сегодня был отменен задержанный рейс в Калининград. Пассажирам, которые не смогли улететь утром, предлагается отправиться вечерним рейсом.  

 

Другие новости

Агроусадьба или отель? Аграсядзіба або гатэль? 06.01.2017 19:28 / Общество Агроусадьба или отель?

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =