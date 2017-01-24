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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за резкого похолодания
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25 Января 2017 07:18

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за резкого похолодания

Температура в течение суток составит 6-12 мороза. Ожидается кратковременный снег и усиление ветра. Резкое похолодание сменится резким потеплением. Уже в пятницу будет выше нуля. Перепад температуры составит 10-15 градусов.
  

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