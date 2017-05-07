Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 7 и 8 мая

7 Мая 2017 09:01

Сегодня по югу страны ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Максимальная дневная температура составит 22 градуса. А с завтрашнего дня в Беларуси похолодает. Пройдут дожди, в некоторых районах даже мокрый снег. Температура днем понизится до 11-ти градусов. И такой характер погоды сохранится до четверга.