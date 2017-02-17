Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

18 Февраля 2017 12:04

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси. Особенно сложной ситуация в последующие два дня обещает быть по северу страны - там порывы до 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют и небольшие осадки - мокрый снег с дождем.