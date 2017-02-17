Общество
18 Февраля 2017 12:04
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси. Особенно сложной ситуация в последующие два дня обещает быть по северу страны - там порывы до 18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют и небольшие осадки - мокрый снег с дождем.
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