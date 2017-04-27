Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильных дождей

28 Апреля 2017 07:03

Осадки пройдут в большинстве районов страны, а по югу ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 11-ти со знаком плюс. В Гомельской области будет намного теплее - там прогнозируется до плюс 23-х. Улучшится погода только в воскресенье.