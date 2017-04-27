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Общество
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Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильных дождей
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28 Апреля 2017 07:03

Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня в Беларуси из-за сильных дождей

Осадки пройдут в большинстве районов страны, а по югу ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 11-ти со знаком плюс. В Гомельской области будет намного теплее - там прогнозируется до плюс 23-х. Улучшится погода только в воскресенье.

  

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