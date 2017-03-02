2 Марта 2017 15:28

Порывистый ветер, мокрый снег и дождь. Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра. Несмотря на осадки, погода останется довольно теплой. В столице днем - до 5 с плюсом. Ночью температура воздуха будет колебаться от одного до четырех градусов. В выходные потеплеет еще больше. В воскресенье - до 13 выше нуля.