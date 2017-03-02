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Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра
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2 Марта 2017 15:28

Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра

Порывистый ветер, мокрый снег и дождь. Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра. Несмотря на осадки, погода останется довольно теплой. В столице днем - до 5 с плюсом. Ночью температура воздуха будет колебаться от одного до четырех градусов. В выходные потеплеет еще больше. В воскресенье - до 13 выше нуля.

  

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