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Оранжевый уровень опасности объявлен до конца дня
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31 Мая 2017 18:46

Оранжевый уровень опасности объявлен до конца дня

Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности объявлен до конца дня из-за сильного порывистого ветра. Сложные и дорожные условия, водителям необходимо быть более внимательными. На смену солнцу в центральном регионе сегодня пришли дожди и грозы. Завтра существенно погода не изменится. Ночью и днем на большей части области и в столице прогнозируются кратковременные дожди.

Температура воздуха в ночные часы 7-13, днем - до 20 градусов тепла.

  

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