13 Января 2017 18:45

Порывистый ветер, метель и гололед. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на завтра. Температура воздуха в субботу будет варьироваться от минус 4 до плюс 2. В воскресенье снегопады ослабеют, однако усилятся морозы – от минус 3 до 5 ниже нуля.

Сложные погодные условия ухудшают ситуацию на дорогах – возможны заносы. ГАИ призывает водителей быть максимально внимательными: выбирать безопасный скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома: "Особая рекомендация для тех, кто собирается в выходные дни совершить дальние поездки. Необходимо тщательно подготовить свой автомобиль, взять теплые вещи, взять зарядное устройство для мобильных телефонов и изучить возможные СТО, если непогода застанет в пути".

Сохраняются временные скоростные ограничения на крупных автомагистралях. 90 километров в час на дорогах Брест – Минск и Минск – Гродно, а также 70 километров в час на участках трассы Минск – Нарочь.