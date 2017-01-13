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Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на завтра
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13 Января 2017 18:45

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на завтра

 Порывистый ветер, метель и гололед. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на завтра. Температура воздуха в субботу будет варьироваться от минус 4 до плюс 2. В воскресенье снегопады ослабеют, однако усилятся морозы – от минус 3 до 5 ниже нуля.

Сложные погодные условия  ухудшают ситуацию  на дорогах – возможны заносы. ГАИ призывает водителей быть максимально внимательными: выбирать безопасный скоростной режим и  соблюдать дистанцию.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома: "Особая рекомендация для тех, кто собирается в выходные дни совершить дальние поездки. Необходимо тщательно подготовить свой автомобиль, взять теплые вещи, взять зарядное устройство для мобильных телефонов и изучить возможные СТО, если непогода застанет в пути".

Сохраняются  временные скоростные ограничения на крупных автомагистралях. 90 километров в час на дорогах Брест – Минск и Минск – Гродно, а также  70 километров в час на участках  трассы Минск – Нарочь.

 

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