Оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана

20 Декабря 2016 07:16

Белорусские синоптики сегодня из-за сильного тумана объявили оранжевый уровень опасности. Видимость, по прогнозам, будет не больше 500 метров. Туманно и в Минске. В некоторых районах страны ожидаются небольшие осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог - гололедица. Температура днем ожидается около нуля градусов.