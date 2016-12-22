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Оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана
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20 Декабря 2016 07:16

Оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана

Белорусские синоптики сегодня из-за сильного тумана объявили оранжевый уровень опасности. Видимость, по прогнозам, будет не больше 500 метров. Туманно и в Минске. В некоторых районах страны ожидаются небольшие осадки — мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог - гололедица. Температура днем ожидается около нуля градусов.

 

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