Общество
21 Марта 2017 15:31
Опыт минского образования перенимают школы и гимназии Вологды
Профильные классы и десятибалльное обучение. Опыт минского образования перенимают школы и гимназии Вологды. Делегация российских учителей и завучей сегодня посетила двадцатую столичную гимназию. Именно здесь есть выпускные классы педагогической направленности. Школьники постоянно проводят открытые уроки для младших учеников. Совместно с учителями преподают русский язык, литературу, математику и логику.
Учащиеся выпускных классов посещают факультативы в вузе. Это позволяет поближе познакомиться с будущей профессией. В этом году четверть выпускников гимназии планируют поступать в педуниверситет.
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