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Опыт бойцов белорусского наркоконтроля востребован на международном уровне
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8 Июня 2017 15:14

Опыт бойцов белорусского наркоконтроля востребован на международном уровне

Сегодня об этом говорили делегаты заседания ОДКБ. На встрече обсудили и развитие ситуации в государствах - участниках организации, имеющиеся проблемы в борьбе с незаконным наркотрафиком, а также перспективные направления дальнейшей деятельности. Запланировано также знакомство участников заседания с опытом МВД Беларуси по противодействию незаконному обороту наркотиков с использованием Интернета. Только в этом году действия белорусских оперативников позволили привлечь к ответственности более ста человек, причастных к распространению наркотиков через Глобальную сеть.

Главы делегаций проанализируют и итоги международной антинаркотической операции "Канал - Западный заслон". Ее результатом стало изъятие из незаконного оборота почти 17 тонн наркотиков. Возбуждено более 10 тысяч уголовных дел.

  

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