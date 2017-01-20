Операция без скальпеля и без единого надреза

19 Января 2017 21:20

Гродненские врачи удалили опухоль без скальпеля и без единого надреза. Речь идет о доброкачественном образовании у 54-летней пациентки. Уникальная операция стала экспериментальной для гродненских медиков и в целом для белорусских клиник – до этого момента были прецеденты операций на желудке, но не на кишечнике. При удалении новообразования хирурги использовали эндоскоп, позволяющий что называется попасть внутрь тела без разрезов и провести резекцию онкологического образования. Благодаря меньшей травматичности после такого вмешательства пациент может покинуть больницу уже на вторые-третьи сутки. Прямо из операционной передает наш корреспондент Дмитрий Смирнов.

54-летняя пациентка поступила в отделение онкологии Гродненской клинической больницы с болью в левой части живота и жалобами на дискомфорт. Биопсия и проведенные лабораторные исследования подтвердили доброкачественное образование в толстой кишке. Раньше в операционной у хирурга лежал бы скальпель. Но не сегодня.

В подобных случаях удаление доброкачественной опухоли означает полосную операцию или лапароскопию. Длится это полтора-два часа. Новый эндоскопический метод держит врачей над пациентом гораздо дольше, однако позволяет сохранить орган.

Пораженная даже доброкачественной опухолью часть кишечника обычно подвергалась резекции или удалению. Подобное вмешательство даже при малоинвазивной лапароскопии оставляло пациентов на неделю в палате. Далее была длительная реабилитация. Эндоскоп действует аккуратнее.

Таким образом хирурги добиваются одновременно двух целей – удаляют опухоль и сохраняют целостность внутренних органов.

Евгений Микша, заведующий отделением эндоскопии Гродненской областной клинической больницы: "Это органосохраняющая операция. Это раз. Мы не нарушаем целостность полого органа. Второе – это операция малотравматичная".

Операция стала совместным экспериментом двух отделений гродненской больницы – эндоскопического и отделения онкохирургии. Итог должен изменить лечение их общих пациентов.

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Через несколько дней пациентку планируют выписать домой. Новый эндоскопический метод зарекомендовал себя положительно, говорят медики. Поэтому и далее будут продолжать такую практику.