Open-Air от минских кинологов

22 Февраля 2017 18:48

Для хозяев собак и их питомцев разработаны совместные фитнес-программы. При этом физическая нагрузка не единственный плюс от тренировок - на занятиях хозяин и его питомец научатся понимать друг друга. В этом помогут профессиональные дрессировщики.

Продолжит Ян Пашкевич. Только что кофе пока делать не умеет - шутит о своем талантливом питомце Виктория Грудина. Годовалый Джеймс породы бордер-колли - одной из самых интеллектуальных в мире - запомнил команду "Сидеть" или "Лежать" буквально за 10 минут.

Послушанию питомца учат во время курса аджилити на специальной полосе препятствий. Это своеобразный собачий Гарвард, где хозяин управляет каждым движением четвероногого спортсмена.

А вот путешествовать в такой пушистой упряжке любителям ездовых собак не привыкать. Роман Харута вместе со своим питомцем с удовольствием проводит тест-драйв старинного северного транспорта.

Обычно в такой упряжке бежит трио, иногда квартет. Ведет стаю самый послушный, а преодолеть собаки могут за день до ста километров.

Чтобы поучаствовать в этом виде спорта, нам пришлось одеться потеплее - говорят, что такой собачий транспорт достигает скорости 30 километров в час.

Всем этим навыкам можно научиться в столичных дог-школах. Совместные занятия для питомцев и их хозяев проводят кинологи. Профессиональные дрессировщики уверены: непослушных собак не существует, есть только те, кто требует больше внимания и времени.