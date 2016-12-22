Опасных болельщиков в черный список

19 Декабря 2016 19:07

К слову, для потенциально опасных болельщиков готовится черный список. МВД Беларуси предлагает запретить некоторым фанатам посещать футбольные матчи. Сегодня об этом рассказали инициаторы проекта. Тем молодым людям, которые зарекомендовали себя на спортивных мероприятиях не с лучшей стороны, будет запрещен вход на стадионы. Эти болельщики будут внесены в специальную базу, она будет доступна на сайте МВД. Познакомиться со списком сможет каждый желающий, в том числе родители молодых людей.

Дмитрий Курьян, замначальника главного управления охраны правопорядка МВД Беларуси:

"Это внесение изменений в уже существующие нормы, которые касаются спортивных массовых мероприятий и направлены, прежде всего, чтобы оградить законопослушных граждан, которые пришли действительно на спортивный праздник с детьми, от тех, кто приходит сюда с другой целью".

За нарушение запрета, т.е. за посещение турниров, планируется ввести штраф от 42 до 420 рублей.