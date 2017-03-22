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ООН составила рейтинг стран мира по индексу человеческого развития
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22 Марта 2017 21:15

ООН составила рейтинг стран мира по индексу человеческого развития

Отражением социально-экономического развития страны является, в том числе, индекс развития человеческого потенциала. И в этом рейтинге Беларусь занимает одну из лидирующих позиций среди стран СНГ.

Сегодня Организация Объединенных Наций выпустила свежий рейтинг. В топе списка - Норвегия, Австралия и Швейцария. Беларусь занимает 52 место из почти 200 и возглавляет группу стран с высоким уровнем развития. При вычислении индекса учитываются средняя продолжительность жизни, продолжительность обучения, доход на душу населения, уровень социальной защищенности, развитие здравоохранения и криминогенная обстановка.

  

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