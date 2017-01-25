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Онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Министерства труда
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26 Января 2017 07:26

Онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Министерства труда

Резонансный налог на тунеядство. Кто имеет право не платить и что делать, если извещение пришло по ошибке. Сегодня в 11 часов в интернет-гостиной Белтелерадиокомпании пройдет онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Минтруда.

Свои вопросы задавайте уже сейчас в разделе "Онлайн-конференция" на сайте Белтелерадиокомпании.

  

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