Онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Министерства труда

Общество
26 Января 2017 07:26
Онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Министерства трудаРезонансный налог на тунеядство. Кто имеет право не платить и что делать, если извещение пришло по ошибке. Сегодня в 11 часов в интернет-гостиной Белтелерадиокомпании пройдет онлайн-конференция с представителями Министерства по налогам и сборам и Минтруда.
Свои вопросы задавайте уже сейчас в разделе "Онлайн-конференция" на сайте Белтелерадиокомпании.
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