Онлайн-конференция с представителями Министерства образования прошла на сайте Белтелерадиокомпании

2 Июня 2017 15:07

Решение о переносе времени начала уроков на 9 утра и регулировании школьных перемен будет принимать руководство каждого учебного учреждения в соответствии с потребностями учащихся и возможностями их законных представителей. Сегодня о деталях нововведений в ходе онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании сообщили специалисты Минобразования Беларуси.

Светлана Уклейко, начальник управления Министерства образования Беларуси: "Это не означает, что изменится режим работы самого учебного учреждения, самой школы. Предлагается именно занятия, уроки начинать с 9:00. Но для этого необходимо в каждом учреждении образования проанализировать ситуацию, в том числе с учетом мнения законных представителей учащихся, посмотреть сменность учреждения, другие какие-то особенности. И определить, насколько это разумно и рационально - с 9 утра, с 8:30. В случае, если мы организуем с 9, подчеркиваю, это самый оптимальный вариант, то родителям не нужно беспокоиться, что с 8 утра им некуда будет деть детей, или они будут, как еще говорят, болтаться. Их нужно занять, это тоже задача учреждения образования".

На утро школам предложено перенести проведение классных часов, факультативных занятий, часов здоровья и спорта. Таким образом, время пребывания детей в учебном учреждении не увеличится.

Текстовую версию и видеотрансляцию онлайн-конференции можно найти на сайте tvr.by, YouTube-канале и в социальных сетях Агентства теленовостей.