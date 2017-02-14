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Онлайн-конференция с Дмитрием Мирончиком завтра в 12:00 на сайте tvr.by
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14 Февраля 2017 09:07

Онлайн-конференция с Дмитрием Мирончиком завтра в 12:00 на сайте tvr.by

Оценка МИД Беларуси - первых дней работы в безвизовом режиме и прогнозы по ответным действиям со стороны 80-ти стран. Перспективы снижения стоимости шенгенских виз для наших граждан и открытия в Минске представительств новых стран. Задайте свой вопрос пресс-секретарю белорусского МИДа Дмитрию Мирончику на tvr.by. Онлайн-конференция пройдет завтра в полдень на сайте Белтелерадиокомпании.  

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