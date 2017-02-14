Онлайн-конференция c пресс-секретарем МИДа Беларуси Дмитрием Мирончиком

15 Февраля 2017 08:07

Оценка белорусского МИДа первых дней безвизового режима и прогнозы по ответным действиям от 80 стран. Перспективы снижения стоимости шенгенских виз для наших граждан и открытия в Минске представительств новых государств.

Задайте свой вопрос пресс-секретарю МИДа Беларуси Дмитрию Мирончику на tvr.by. Онлайн-конференция пройдет сегодня в полдень на сайте Белтелерадиокомпании.