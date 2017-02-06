Ольга Макей о закулисье Большого разговора

5 Февраля 2017 21:17

Большой разговор длился 7 часов 20 минут, но готовится такое мероприятие куда дольше, задействовано большое количество людей, а для нас, телевизионщиков, это всегда интересно, такие масштабные вещи да еще в прямом эфире - прекрасный опыт, ведь выставочный комплекс, по сути, превратили в большую телевизионную студию!

Например, знаете ли вы, для чего в "БелЭкспо" завезли 12 тонн воды? Или кто больше 7 часов слушал общение Президента с общественностью стоя? А что происходит в передвижной телевизионной станции во время прямого эфира - вы когда-нибудь видели? Наш обозреватель Ольга Макей проникла в закулисье Большого разговора и обещает показать то, что обычно не попадает в репортажи новостей.

Зритель себе это вряд ли может представить, но настоящее телевизионное закулисье начинается именно здесь… в гараже. Здесь стоят передвижные телевизионные станции. По сути, это телевидение на колесах. Это огромные машины. Такая весит 36 тонн. И одновременно из нее режиссер может управлять 18-ю телекамерами.

К работе режиссера в этих самых ПТС во время прямого эфира мы еще вернемся. А пока в "ромашке" (такое уж название в народе закрепилось за "БелЭкспо") кипит работа декораторов и постановщиков.

За самым заметным событием всегда стоят незаметные в кадре профессионалы. Вот человек, благодаря которому вся страна услышала Большой разговор с Президентом. Звукорежиссер из тех, кто до трех считает.

А это - операторы обсуждают план расстановки камер. По документу видно: с ним работали. Следить за реакцией гостей в прямом эфире будут 11 телекамер. У каждой из них свое предназначение. Вот эта с длиннофокусным объективом будет отвечать за крупные планы. Можно будет рассмотреть лица, а эта, которая у меня в руках, средние и общие. Можно будет увидеть общую картинку зала.

Превратить общую картинку зала выставочного комплекса в телестудию - задача не из легких. Ведь съемок такого масштаба здесь еще не проводили. Вместо декораций - 6 больших мониторов. Чтобы их доставить, разгрузили 200 ящиков. И вряд ли вы задумывались, зачем в "БелЭкспо" 12 тонн воды.

Один из главных специалистов на съемочной площадке - режиссер трансляции. Илья Кревчик, как говорится, своими ногами проходил тот самый президентский маршрут как минимум 30 раз. Телевизионщик со стажем заметно волнуется. Прямой эфир, конечно, большая ответственность. Поэтому не обходится и без суеверий.

За то, как пройдет встреча, кажется, больше других переживает пресс-секретарь Президента. Организация Большого разговора - ее задача. Поэтому застать Наталью Эйсмонт в рабочем кабинете в эти дни - большая удача. На интервью - буквально несколько минут, да и телефоны звонят один за другим. Пока пресс-секретарь отвечает на очередной звонок, на столе замечаем папку "Запросы на интервью с Президентом". Интересуемся, что в ней…

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента: "Вот я вам могу показать - это папка, в ней собраны заявки на интервью с Президентом. За последние полгода. И я не уверена, что это все, у меня - основные. Они приходят со всего мира. С насыщенным графиком удовлетворить такое количество невозможно".

Понятно, что каждое СМИ рассчитывает на эксклюзивное интервью с белорусским лидером. Такие в графике Президента по несколько раз в год, как и пресс-конференции. Но на этот раз к разговору пригласили не только репортеров, но и экспертов. Как разместить гостей в зале, какими будут таблички участников и графическое оформление на мониторах, не подведет ли техника… Пресс-секретарь вникает во все вопросы.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента: "Пресс-секретарю нужно заглянуть в каждую камеру, в каждый микрофон, предусмотреть надо все. Но самым сложным я бы назвала не подготовку, а самое сложное - правильно осветить то, что было в пятницу. Правильно донести до многомиллионного населения, что хотел сказать Президент".

Журналисты, которым и предстоит готовить репортажи о встрече, в "БелЭкспо" появляются одними из первых. До начала разговора есть возможность записать стендапы - это когда корреспондент работает в кадре, и, конечно, интервью с гостями.

Перед тем как репортеры зайдут в зал, там последние приготовления. Такие кадры обычно не показывают. Но ведь от этих людей тоже зависит внешний облик студии, а значит, и телевизионной картинки.

Тем временем в кулуарах - обсуждения: какие темы поднимет Президент, что спросят журналисты. Политобозреватель АТН Андрей Кривошеев на встречу пришел с вопросом о национальной идее и… большим блокнотом. По опыту знает, интересных пометок будет немало.

Андрей Кривошеев, политобозреватель АТН: "Приходилось бывать на больших мероприятиях с участием глав других государств. Обычно это общая риторика, и можно помечать просто тему. Ответ типовой. С Главой государства - это новая информация, которую надо помечать. В этом плане журналисту сложнее. Да, сложнее, но интереснее".

До начала встречи остается совсем немного времени. Гости занимают места. Рассаживаются и журналисты, они за одним столом с Главой государства. А вот вице-премьер изучает документы, ведь Президент в любое время может обратиться за уточнением информации.

В это время в передвижной телевизионной станции изучают другие бумаги. Это схема рассадки гостей. Благодаря такому плану можно быстро найти из без малого двухсот человек того, к кому обратится Президент.

Пока Глава государства общается с журналистами и экспертами в большом зале, за кадром остаются десятки репортеров в пресс-центре. Они будут рассказывать о встрече в вечерних эфирах. Как только Большой разговор подходит к концу, корреспонденты отправляются в зал, чтобы услышать мнения участников уже в интервью.

Впрочем, впечатления экспертов и журналистов звучали в репортажах всех телеканалов. Но мнения этих людей в новостях вряд ли покажут. Это телеоператоры. Они - единственные в этом зале, кто всю встречу, а это 7 часов 20 минут, провели стоя.

Когда Большой разговор заканчивается, для журналистов работа продолжается. Предстоит монтировать репортажи для новостных и итоговых программ. Один из них вы увидели в "Главном эфире".