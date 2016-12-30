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Олег Новицкий: Желаем космических успехов во всем и огромного земного счастья!!!
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29 Декабря 2016 12:00

Олег Новицкий: Желаем космических успехов во всем и огромного земного счастья!!!

Менее трех дней до боя курантов. Беларусь готовится встретить новый 2017.

Первые поздравления нашим гражданам уже приходят из далекого космоса. Командир корабля "Союз", который в ноябре стартовал с Байконура на орбиту, Олег Новицкий прислал послание к Новому году.

"Желаем космических успехов во всем и огромного земного счастья!!!"  - передал космонавт с международной космической станции. 

Напомним, перед полетом он взял с собой государственный флаг Беларуси. Накануне старта Президент Александр Лукашенко направил Олегу Новицкому телеграмму. В ней Глава государства выразил особую признательность за то, что космонавт не забывает о своих корнях, о Беларуси. На МКС вместе с Олегом Новицким работают астронавты из Франции и США. Отметим, это уже второй полет Олега Новицкого в космос.  

 

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