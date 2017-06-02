2 Июня 2017 15:03

197 дней в невесомости: сегодня наш соотечественник, Герой России, космонавт Олег Новицкий возвращается на Землю. В 13:47 прошла расстыковка спускаемого аппарата с МКС. Посадка запланирована на 17:10 на юго-востоке Казахстана. Трансляция идет из центра управления полетами в Королеве Московской области. За возвращением наблюдают журналисты из России, Беларуси и Франции. Вместе с Олегом Новицким в спускаемом аппарате - французский астронавт Тома Песке.

За более чем полгода работы в космосе проведено полсотни научных исследований.

Для Олега Новицкого это второй полет. В этой экспедиции он был командиром экипажа. Все это время с Олегом Новицким был государственный флаг Беларуси: на нем - официальные отметки о датах стыковки и расстыковки корабля "Союз МС-03" с международной космической станцией. После возвращения Олег Новицкий передаст его в Музей белорусского посольства в Москве.