Олег Новицкий провел экскурсию в повседневную жизнь космонавтов

23 Января 2017 19:11

Чем питаются космонавты на орбите? Что делать, если вдруг в скафандре зачесался нос? И как выглядит Минск из космоса? Сегодня у 20-ти детей из домов семейного типа со всей Беларуси, появилась редкая возможность - экскурсию для них в повседневную жизнь космонавтов на орбите провел наш соотечественник, Герой России, Олег Новицкий. По видеосвязи из Центра управления полетами, которая длилась всего 20 минут, космонавт ответил на десятки вопросов. Показал, как едят хлеб и борщ в невесомости, рассказал, что перед стартом все члены экипажа смотрят фильм "Белое солнце пустыни", а на орбите сон космонавта должен длиться 8,5 часов - таковы нормы.

Пообщаться с Олегом Новицким приехала и многодетная семья из Червеня, родного города летчика-космонавта. Специально для него, все вместе, а в семье шестеро детей, сделали небольшой, но очень символичный подарок.

Для Олега Новицкого это уже второй космический полет. В качестве командира экипажа "Союз МС-03", в который вошли астронавты из Франции и США, он пробудет на орбите 180 дней. За это время космонавты проведут более полусотни научных экспериментов.