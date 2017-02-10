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Олег Новицкий продолжает радовать соотечественников фотографиями из космоса
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10 Февраля 2017 15:14

Олег Новицкий продолжает радовать соотечественников фотографиями из космоса

Космонавт Олег Новицкий продолжает радовать соотечественников фотографиями из космоса. Сегодня, пролетая над Беларусью, он сделал еще несколько снимков. На одном из них Брест, на втором - Гомель. Подписчики Instagram ждут от космонавта фото Гродно, Витебска и Могилева, чтобы создать коллаж ночных городов Беларуси.

  

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