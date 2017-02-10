10 Февраля 2017 15:14

Космонавт Олег Новицкий продолжает радовать соотечественников фотографиями из космоса. Сегодня, пролетая над Беларусью, он сделал еще несколько снимков. На одном из них Брест, на втором - Гомель. Подписчики Instagram ждут от космонавта фото Гродно, Витебска и Могилева, чтобы создать коллаж ночных городов Беларуси.