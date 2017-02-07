Олег Новицкий опубликовал фото ночного Минска из космоса

8 Февраля 2017 07:16

Космонавт Олег Новицкий несколько часов назад опубликовал фото белорусской столицы из космоса. "Спешу обрадовать земляков! Наконец-то сегодня удалось сделать снимок ночного Минска!" - написал командир экипажа в своем профиле в Instagram. К этому моменту у фото уже более двух тысяч лайков. В комментариях слова благодарности и пожелания от подписчиков. Пользователи уже отметили, что Минск из космоса прекрасен и напоминает не то галактику, не то одуванчик.