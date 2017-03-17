18 Марта 2017 09:09

Ярмарки вакансий продолжаются в Беларуси. Октябрьский район Витебска предоставил полный список востребованных профессий. Соискатели на месте получили полную консультацию об условиях работы, возможности обучения на производстве и перспективах карьерного роста. В топе самых востребованных кадров - представители рабочих специальностей и профессий медицинского профиля. Желающих найти работу на ярмарке оказалось много. Отметим, на сегодняшний день во всем Витебске остаются свободными без малого 800 вакансий.

Александр Портной, житель г. Витебска: "Это однозначно шаг вперед со стороны властей. Плюс для того, чтобы как-то расшевелить наш рынок труда. Не знаю, повезет или нет мне лично, но надеюсь, что многим из тех, кто сюда пришел, какие-то подвернулись места, вакансии".

Валентина Ивашнева, начальник отдела кадров обувной фабрики: "У нас 86 вакансий. Это реальные вакансии, которые мы должны заполнить в ближайшее время. Приглашаем людей прийти непосредственно в производство к нам, посмотреть наши условия труда. Мы готовы работать индивидуально с каждым".

В ближайшие две недели аналогичные ярмарки пройдут во всех районах города. По словам представителей городской мэрии, такая форма работы станет регулярной.