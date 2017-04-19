Около суток минчане и милиция искали родителей двух мальчиков

18 Апреля 2017 21:12

Найдены дети… Ищут родителей… Новость с таким заголовкам вчера вечером облетела все социальные сети и набрала около тысячи репостов. Двух мальчиков, напомним, трех и четырех лет в понедельник нашли на улице Старовиленской. Около суток минчане и милиция искали родителей. За это время объявились и соседи, и знакомые, и просто неравнодушные люди - последней о детях вспомнила мать. Сейчас братья Глеб и Борис находятся в одном из домов ребенка. Все подробности этой истории у Антонины Станкевич.

Именно в этом дворе вчера неравнодушные минчане обнаружили двух мальчиков. Ни мамы, ни папы, ни других родственников поблизости не оказалось. Жители этого двора сообщили информацию о детях активистам поисково-спасательного отряда "Ангел", а также правоохранителям.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда "Ангел": "Нами было принято решение разместить фотографии детей через наши ресурсы в социальных сетях с просьбой оказать помощь в установлении родителей. Информацию разместили, началась активная передача этих данных, что позволило в короткие сроки установить свидетелей".

Действительно, за несколько часов, если не минут, отозвались соседи, родственники, знакомые. В их числе, к сожалению, не оказалось ни мамы Жени, ни папы Сергея.

Людей, которых эта информация оставила равнодушными, почти не оказалось. Выяснилось, что мальчиков зовут Борис и Глеб. Им всего 2 и 3 года. Почему в этот день они остались без присмотра, не могут сказать ни друзья, ни знакомые семьи.

Долго в милиции детям находиться не пришлось. Сейчас компетентные органы уверяют: с братьями все в порядке, они накормлены, здоровы и под присмотром.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Елена Герасименко объясняет: речь о том, что дети завтра-послезавтра вернутся к матери, не идет. Декрет номер 18 как раз и регулирует такие ситуации. Сейчас в отношении братьев проводят необходимые юридические процедуры, а также ищут других родственников. Социальные службы, педагоги, психологи составят план работы. Если мать выполнит его, тогда мальчики поедут домой.

К концу этого дня удалось найти и мать мальчиков. Ее разыскали все те же небезразличные знакомые. Теперь ей предстоит дать показания сотрудникам милиции, а также объясниться с педагогами и социальными работниками. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства этого дела. Однако сегодня ясно одно: если мать хочет, чтобы мальчики вернулись домой, потребуется не только время, но и большая работа над собой.