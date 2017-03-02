Около 700 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Минске в 2017 году

Общество
2 Марта 2017 15:34
Около 700 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Минске в 2017 годуИз них 45 тысяч для многодетных, таким образом собственными квадратами обзаведутся около 400 семей, и около 160 тысяч для нужд тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Основные районы застройки - Сухарево, Лошица, Масюковщина и Зеленый Бор. Также будет продолжено и строительство жилья коммерческого пользования, так называемого арендного.
В этом году будет завершено строительство и реконструкция ряда социальных объектов - в том числе стадиона "Динамо", центра художественной гимнастики. Окончательно будет решена и судьба коммерческих объектов, строительство которых не завершено, - гостиничного комплекса на проспекте Независимости, многофункциональных комплексов на Притыцкого и около выезда на МКАД.
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