15 Июня 2017 15:18

Нетипичное для белорусского климата явление - огромный песчаный вихрь образовался на одном из полей Пуховичского района. Столб из ветра и песка достиг десятков метров в высоту и обеспокоил местных жителей. Некоторым из них удалось снять аномальные кадры. Для Беларуси песчаный вихрь - довольно редкое атмосферное явление, которое бывает преимущественно в летние, теплые дни. Надежда Сербиненко встретилась с очевидцами песчаной воронки.

Первым заметил небольшое торнадо Алексей Моисеенко. Заместитель директора экспериментальной базы Академии наук много лет в сельском хозяйстве, но такое явление наблюдал впервые.

Песчаный вихрь снял на мобильный телефон случайный очевидец с сыном. Зрелищные кадры любительского видео уже собрали 12 тысяч просмотров.

Песчаные вихры возникают в малооблачную жаркую погоду, когда почва хорошо прогревается. А образовывают завихрения резко контрастные - холодные течения воздуха. Они поднимают с поверхности земли пыль, песок, камни и переносят их иногда на сотни метров.

То картофельное поле и стало местом появления песчаного вихря. Очевидцы необычного природного явления отмечают - он достигал в высоту минимум 20 метров, но продержался недолго - всего 5 минут 17 сек.

И все же пуховичский песчаный вихрь не надо путать со смерчем или торнадо. Первое явление более локальное и не имеет разрушительной силы.

На ближайшую неделю синоптики не прогнозируют шквалистого ветра. С понедельника значительно потеплеет. Температура достигнет 25 градусов.