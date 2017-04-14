Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Огромное пасхальное яйцо изготовили в Полоцке
Общество
RSS
Огромное пасхальное яйцо изготовили в Полоцке
Скачать Поделиться

15 Апреля 2017 12:08

Огромное пасхальное яйцо изготовили в Полоцке

Сделан полуметровый арт-объект из папье-маше. В качестве украшения авторы использовали лоскутные ленты и декоративные цветы. На его создание ушло несколько недель и около 10-ти килограммов бумаги. Композиция стала главным экспонатом выставки, посвященной светлому Воскресению Христову. Всего же экспозиция собрала около сотни праздничных атрибутов, выполненных в различной технике.

На интерактивной выставке гостям предложили освоить технику росписи яиц воском. А также при помощи разноцветной глазури сделать авторские узоры на пасхальных пряниках.

  

Другие новости

В Минске включили фонтаны У Мінску ўключылі фантаны 14.04.2017 18:46 / Общество В Минске включили фонтаны
Прогноз погоды на 15 апреля Прагноз надвор’я на 15 красавіка 14.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 15 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =