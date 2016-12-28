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28 Декабря 2016 12:30

Огромная пробка от ГУМа до цирка в сторону площади Победы

Стоит вся улица Энгельса. Ну и весь проспект Независимости на этом участке. Будьте внимательны!

 

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