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Огни Победы сияли в праздничный вечер в Могилеве
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10 Мая 2017 08:01

Огни Победы сияли в праздничный вечер в Могилеве

Увидеть салют из 30-ти орудийных залпов под звуки легендарной песни "День Победы", которой, кстати, в этом году исполнилось 42 года, на площадь Славы и набережную Днепра пришли ветераны и молодежь.

В торжественных мероприятиях, посвященных Дню победы, приняли участие свыше ста тысяч жителей Могилевской области.

 

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