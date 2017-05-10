Огни Победы сияли в праздничный вечер в Могилеве

10 Мая 2017 08:01

Увидеть салют из 30-ти орудийных залпов под звуки легендарной песни "День Победы", которой, кстати, в этом году исполнилось 42 года, на площадь Славы и набережную Днепра пришли ветераны и молодежь.

В торжественных мероприятиях, посвященных Дню победы, приняли участие свыше ста тысяч жителей Могилевской области.