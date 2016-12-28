28 Декабря 2016 12:08

Официальная Москва раскритиковала авторов антибелорусских статей, которые работали по заказу ряда российских интернет-изданий. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подобная публицистика не способствует созданию позитивной атмосферы в отношениях Минска и Москвы.

В начале декабря Следственный комитет нашей страны возбудил уголовные дела в отношении трех белорусов – Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. В их заказных статьях о несостоятельности белорусского государства, народа и языка следствие увидело признаки 130-й статьи Уголовного кодекса – разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни.