Один миллион двести тысяч человек приняли участие в игре "Удача в придачу"

13 Февраля 2017 21:11

Почти за год больше ста тысяч белорусов получили призы от Евроопта на сумму 4 миллиона долларов. Также были разыграны 60 автомобилей и 6 квартир в Минске. Главных победителей 26-го тура игры определила народная артистка России певица Валерия. Кому удалось найти свою удачу - расскажет

Главная интрига 26-го розыгрыша игры "Удача в придачу" - кто станет обладателем новой квартиры? Апартаменты в элитном микрорайоне около Национальной библиотеки, 16-й этаж. Хозяйкой стала Светлана Мирошникова из Полоцка. Увидев уже свою квартиру, девушка не смогла сдержать слез.

Победителей 26-го тура помогла определить российская певица Валерия. С ее легкой руки новых владельцев обрели три Hyundai Creta и квартира.

26-й тур уже вошел в историю игры "Удача в придачу". Дело в том, что сразу десять позиций претендентов на суперприз оказались игровыми кодами только одной участницы — Екатерины Романовской из Клецка. Этот случай подтверждает: чем больше у участника игровых кодов – тем выше шансы на успех.

Хозяйкой кофейного внедорожника стала главный бухгалтер из Витебска Вера Габур. Женщина много лет покупает продукты в Евроопте, но в игре приняла участие впервые.

Ультрамариновый Hyundai получила пенсионерка Мария Зданцевич из Несвижа. Ей выиграть помог девятилетний внук.

Через две недели игра "Удача в придачу" отпразднует свой первый день рождения. В каждом туре игры принимают участие 600 тысяч белорусов.

Это ключи от 60-й машины, разыгранной Еврооптом. Всего за год в игре "Удача в придачу" приняли участие рекордные миллион двести тысяч человек. Из них шестеро счастливчиков стали обладателями новых квартир в Минске.

Стать участником игры от Евроопта может каждый, нужно лишь совершить покупку в магазинах "Евроопт", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Между тем стартовал 27 тур игры. В нем, как обычно, разыграют больше 30 тысяч денежных сертификатов, 3 внедорожника и квартиру в престижном жилом квартале "Маяк Минска". Розыгрыш состоится 25 февраля.