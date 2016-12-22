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Очевидица теракта в Берлине Яна Нефф. Комментарий белоруски
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20 Декабря 2016 19:04

Очевидица теракта в Берлине Яна Нефф. Комментарий белоруски

Нам удалось связаться с очевидицей теракта - белоруской Яной Нефф, которая сейчас учится и живет в Берлине. Вот что она рассказала журналистам Агентства теленовостей. 

Жители Берлина скорбят по погибшим в результате теракта. Несмотря на рекомендации властей оставаться дома,  сотни горожан несут  к месту трагедии  цветы и свечи. Мы следим за развитием событий.

 

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