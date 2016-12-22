Очевидица теракта в Берлине Яна Нефф. Комментарий белоруски

20 Декабря 2016 19:04

Нам удалось связаться с очевидицей теракта - белоруской Яной Нефф, которая сейчас учится и живет в Берлине. Вот что она рассказала журналистам Агентства теленовостей.

Жители Берлина скорбят по погибшим в результате теракта. Несмотря на рекомендации властей оставаться дома, сотни горожан несут к месту трагедии цветы и свечи. Мы следим за развитием событий.