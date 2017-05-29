Очередные перерасчеты пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября

31 Мая 2017 15:00

Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий в Беларуси планируется провести 1 августа и 1 ноября. Сегодня об этом заявил вице-премьер Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента. Правительство отвечало на вопросы депутатов и сенаторов. Главная задача - не допустить снижения уровня благосостояния людей. Поэтому соотношение размера средней пенсии по возрасту к средней зарплате на уровне не менее 40% будет сохраняться. В Овальном зале затронули и тему реформирования средней школы. Вице-премьер заверил, что рациональный механизм изменения ее режима работы будет выработан в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что является сторонником начала занятий в 9 утра. А родители свой график работы должны согласовывать с нанимателем.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Будет определенный процент школ, которые будут работать с 8:30, потому что есть вторая смена. Должен быть перерыв между сменами и чтобы занятия не заканчивались поздно вечером, а чтобы ребенок пришел в 19:00-19:30 домой. А часть школ, которая сейчас работает в круглосуточном режиме (спортивные школы, кадетские, суворовские), будет с 8:00, у них свой режим работы. Поэтому родители и наниматели должны определяться".

К 2020 году в Беларуси будет решена проблема шаговой доступности детских садов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 14 новых дошкольных учреждений на более чем две с половиной тысячи мест.