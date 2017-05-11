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11 Мая 2017 15:14

Очередной температурный рекорд установлен в Гомеле

Температурные рекорды в Беларуси не успевают обновляться. Очередной установлен сегодня в Гомеле. Там столбик термометра даже опустился ниже нулевой отметки. А в Ошмянах побит рекорд снежного покрова. За ночь здесь выпало 7 сантиметров снега. Ухудшение погодных условий не вызвало всплеска происшествий на дорогах, сообщили в ГАИ. На работу аэропорта снегопады также не повлияли. Лишь социальные сети пестрили фотографиями утренней майской метели. Но вот для аграриев такие картины далеко не живописны - погода серьезно ударила по урожаю.