Обзорная экскурсия по Минску на новом виде транспорта

28 Февраля 2017 21:33

Обзорную экскурсию по Минску на новом виде транспорта сегодня провели для представителей дипмиссий в Беларуси. Иностранные гости оценили не только качество и внешний вид электробусов, но и безопасность, и экологичность такого вида транспорта. Не исключено, что итогом встречи могут стать реальные контракты на поставку этих машин за рубеж.продолжит.

Краткая презентация — и только факты. Объем аккумулятора, время между подзарядками, срок службы и вместимость транспорта. А после — экскурсия по цеху, где с конвейера уже сошли первые электробусы "мэйд ин Беларус". Уже через два месяца в тестовом режиме новый транспорт будет курсировать по столичным улицам. Однако производитель ориентирован, в том числе, и на экспорт. Поэтому предусмотрели все технические моменты. Кроме того, с учетом специфики региона-партнера любую модель можно изменить в кратчайшие сроки.

А тем временем на улице уже стоит готовый к поездке электробус. К слову, минские пассажиры узнают новый вид транспорта по обтекаемым формам и желтому цвету - таков итог народного голосования в Интернете. Для поставок за рубеж транспорт могут выполнить в любой расцветке. Гости оценивают не только мелочи вроде розеток, usb-разъемов и системы видеонаблюдения в салоне. В первую очередь - упор на безопасность и экологию.

Алиреза Сейхун, торговый атташе посольства Ирана в Беларуси: "В Иране много городов-миллионников, и велика доля личного автотранспорта. А этот проект нам очень интересен, в первую очередь с экологической точки зрения".

Маршрут составлен таким образом, чтобы гости оценили и ходовые качества транспорта. Подъемы, уклоны и повороты электробус проходит плавно, легко и безопасно.

Электробус проехал по улице Радиальной, Партизанскому проспекту, площади Ванеева и снова Радиальная — а это без малого 10 километров. И может проехать как минимум еще столько же. Для того чтобы целиком пополнить батарею, понадобится всего 5-7 минут.

Электробусы — это новый тренд в общественном транспорте для крупных городов. Такие машины уже колесят по столицам Западной и Восточной Европы, а также в Китае, Японии, Южной Корее. Их стоимость сравнима с теми же автобусами 6-го поколения или машинами, работающими на биотопливе, однако они не дают вредных выбросов в атмосферу и не требуют строительства сложной инфраструктуры.

Такие встречи способствуют заключению реальных контрактов на поставку техники в разные страны — убеждены на предприятии. Тем более что троллейбусы и трамваи, которые здесь производят, уже хорошо зарекомендовали себя в Сербии, Латвии, Молдове и Бразилии, не говоря уже о ближайших соседях. Так что, не исключено, что перевозить пассажиров в различных городах мира вскоре будут и белорусские электробусы.