Обзор событий 2016 года глазами наших корреспондентов

30 Декабря 2016 18:51

Новый год - это и подведение итогов. Все 366 дней журналисты новостей региона следили за главными яркими, добрыми, а иногда и шутливыми новостями столицы и области. Наш 2016-й - обзор самых ярких событий глазами наших корреспондентов.

Рассказывает Александр Хоровец.

Корреспонденты новостей региона в течение года были в эпицентре самых важных событий Минска и области и стремились оперативно рассказать о них зрителям.

Алексей Кондратенко следил за возведением одного из самых грандиозных объектов в стране - китайско-белорусского индустриального парка. Журналист одним из первых рассказывал о многомиллионных контрактах Минска с Белградом, Ригой и Тбилиси. А также открывал новые магистрали области.

Эти 2 миллиона долларов собирали всей страной. За строительством детского хосписа в Боровлянах - кирпичик за кирпичиком - следила и Александра Драгун. А еще она знает, как объехать Беларусь за два часа, посетив музей миниатюр. Корреспондент принимала участие в стендап-шоу по мотивам сатирических произведений Кондрата Крапивы и даже затянула Коляду на дуб вместе с жителями Березинского района, где восстанавливают аутентичный обряд.

Вместе с белорусскими и бразильскими стрит-художниками Юлия Токарь раскрасила улицу Бразил. Заглянула в витрины 65-летней давности - главного универмага столицы. Следила за новогодними метаморфозами Минска, одной из первых попробовала блюда из гастрономического меню страны и знает, сколько коза может дать молока.

Алхимические эксперименты по преобразованию мусора в черное золото проводил Ян Пашкевич. Корреспондент знает, как утилизируют автохлам с городских улиц, сколько сил нужно приложить для того, чтобы выгладить белье утюгом на углях. И чего стоит оседлать необычного быка-далматинца.

Наталья Кузьмицкая постигла философию необычного перкуссионного инструмента ханга, с уличными музыкантами нашла "место под Солнцем" на фестивалях в Верхнем городе. И даже доказала себе, что настоящий журналист - не только первым рассказывает о самых зрелищных событиях, но и сам преодолевает марафонские дистанции.

Испытание на прочность прошла и Надежда Сербиненко вместе с итальянцами во время землетрясения на Апеннинском полуострове. Ей хорошо знаком и аромат хлеба, собранного с полей Минской области. Надежда знает, что Солодуха - это не только известный певец, а и знаменитый комбайнер - лидер по намолотам. Корреспондент первой увидела светодинамические бусы, которые потом повесили на главную елку страны. И пыталась самостоятельно выращивать пекинских уток и линдовских гусей.

В горящий дом войдет и с головой под лед провалится - самые контрастные новости привозила Антонина Станкевич. Ей удалось обуздать циклон "Джиси", на время стать дайвером и даже роуп-джампером. Корреспондент преодолела собственный страх высоты и смело сиганула с 30-метрового столба.

Без экстрима, но с энтузиазмом обо всех значительных культурных событиях в течение года рассказывала Лариса Гулякевич. На незабываемый "Променад" она и далее будет приглашать по пятницам.

Именно вот эта "Студия-300" Белтелерадиокомпании и является местом, откуда ведущие передают самые главные новости из жизни столицы и области. Эксклюзивные кадры, интересные репортажи и жизненные истории ждут телезрителей и в следующем году. Встречаемся, как всегда, на первой кнопке в 15:15 и 18:40.