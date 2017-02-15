Обяжут ли белорусских производителей печатать информацию на 2 государственных языках

15 Февраля 2017 19:08

Обяжут ли белорусских производителей печатать всю информацию о себе и о составе продуктов на 2 государственных языках? Этот вопрос сегодня обсуждали в Палате представителей. Предложения поступили в парламент от граждан в связи с тем, что в этом году планируется вносить изменения в закон "О правах потребителей". К разговору пригласили представителей министерств и концернов, руководителей предприятий и торговли. В настоящее время в законе прописано, что производитель решает сам, на каком языке печатать информацию на этикетках и упаковках.

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Производители говорят, это будет слишком накладно, себестоимость продукции увеличится. Соответственно для нашего потребителя будет дороже. Этот вопрос нас волнует. Здесь есть некоторые нюансы, некоторые аспекты, если эта продукция идет на экспорт, необходимо изготовление новых клише. Хотим выяснить позицию заинтересованных сторон и при поступлении законопроекта, когда будет рассматриваться, какую сторону занять".

Вопрос о целесообразности размещения информации на этикетках на 2 языках обсуждался ранее и на заседании общественно-консультативного совета при Министерстве антимонопольного развития и торговли. Тогда было решено не вносить изменения в закон "О правах потребителей" в данной части.